https://static.news.ru/photo/01252e1e-4a70-11ea-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочерью Миланой Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов забрал свою супругу Анастасию Костенко из роддома. Недавно звёздная пара стала родителями во второй раз. Имя малышки пока держат в секрете.

Тарасов приехал в частную больницу вместе с их первой дочерью Миланой. После этого они все вместе поехали в их загородный дом.

Первая встреча, — подписала модель снимок, на котором её старшая дочка смотрит на младшую.

Спортсмен опубликовал целую серию роликов в сторис Instagram, на которых показано, как он едет за своей любимой.

Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.