Футболист Дмитрий Тарасов забрал свою супругу Анастасию Костенко из роддома. Недавно звёздная пара стала родителями во второй раз. Имя малышки пока держат в секрете.
Тарасов приехал в частную больницу вместе с их первой дочерью Миланой. После этого они все вместе поехали в их загородный дом.
Первая встреча, — подписала модель снимок, на котором её старшая дочка смотрит на младшую.
Спортсмен опубликовал целую серию роликов в сторис Instagram, на которых показано, как он едет за своей любимой.
Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен