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Журналисты подсчитали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва тратят на образование и развитие своих шестилетних двойняшек около 6 млн рублей в год. Дети ходят в элитный детсад, занимаются с логопедом и гувернёром-французом и учатся плавать.

По данным, озвученным в программе «Популярная правда» на телеканале «Ю», элитный детский сад, в который ходят Лиза и Гарри, обходится семье в 400 тыс. рублей в месяц. Кроме того, дети...