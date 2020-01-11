Марина и Андрей Зубковы Марина и Андрей Зубковы Фото: m.a.s.h.a._z/instagram.com

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, которая недавно стала женой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она стала мамой в третий раз.

У пары родился сын. Мальчика назвали Александром. Для спортсмена это первый ребёнок.

Добро пожаловать в этот мир, моё счастье! — написала Марина Зубкова под фотографиями из роддома.

Она отметила, что малыш родился весом в 4 кг и его рост составляет 57 см.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Кэмерон Диаз родила своего первого ребёнка. У 47-летней знаменитости появилась дочь Рэддикс.

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