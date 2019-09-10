https://static.news.ru/photo/5f2585ba-d3d6-11e9-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmitryshepelev/instagram

Шестилетний сын погибшей от рака певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева в очередной раз удивил своего папу. Маленький Платон выругался матом во время просмотра приключенческого фильма. Об этом сам ведущий рассказал своим подписчикам в Instagram .

По его словам события в ленте разворачивались стремительно. Главный герой тщетно пытался завести машину и спастись от преследования. В этот напряжённый момент Платон и произнёс матерное слово.

Пришлось остановить фильм и всерьёз поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда ? Я этому не учил, — заявил обескураженный Шепелев.

Пользователи поспешили успокоить телеведущего, отметив, что все дети в этом возрасте начинают браниться. Часто они просто вырывают случайные слова из контекста, не понимая их истинного значения.

Ранее Шепелев признался, что старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка. С Платоном он проводит не менее 3-х часов в день, писал News.ru.