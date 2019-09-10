Шестилетний сын погибшей от рака певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева в очередной раз удивил своего папу. Маленький Платон выругался матом во время просмотра приключенческого фильма. Об этом сам ведущий рассказал своим подписчикам в Instagram.
По его словам события в ленте разворачивались стремительно. Главный герой тщетно пытался завести машину и спастись от преследования. В этот напряжённый момент Платон и произнёс матерное слово.
Пришлось остановить фильм и всерьёз поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда ? Я этому не учил, — заявил обескураженный Шепелев.