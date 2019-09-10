Фото: dmitryshepelev/instagram

Шестилетний сын погибшей от рака певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева в очередной раз удивил своего папу. Маленький Платон выругался матом во время просмотра приключенческого фильма. Об этом сам ведущий рассказал своим подписчикам в Instagram.

По его словам события в ленте разворачивались стремительно. Главный герой тщетно пытался завести машину и спастись от преследования. В этот напряжённый момент Платон и произнёс матерное слово.

Пришлось остановить фильм и всерьёз поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда ? Я этому не учил, — заявил обескураженный Шепелев.

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История про детей и ругательства. Смотрим приключенческий фильм. У главного героя остаются считаные минуты, если его постигнет неудача, он никогда, никогда не сможет вернуться домой. Как на зло всё идет не по плану. Срочно, надо что-то делать. Скорее! Торопись 3-2-1 - (ребенок) Нет, ! Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше. У главного героя дела идут совсем неважно. Но он не сдается. Бежит. Садится в машину. Спасение близко. Он поворачивает ключ зажигания о нет, не заводится! Еще раз, еще, еще - безуспешно. Он в отчаянии бьет рукой по рулю(!) - (ребенок шепотом) Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда «?» Я этому не учил. Ладно, расскажите мне про самый неудачный момент, когда ваши дети ругались матом. Посмеемся. #60секунд #дмитрийшепелев #дети

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Пользователи поспешили успокоить телеведущего, отметив, что все дети в этом возрасте начинают браниться. Часто они просто вырывают случайные слова из контекста, не понимая их истинного значения.

Ранее Шепелев признался, что старается не только строить карьеру, но и уделять внимание воспитанию ребёнка. С Платоном он проводит не менее 3-х часов в день, писал News.ru.

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