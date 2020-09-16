Сын Сафронова рассказал, как его «пленили» в турецком отеле

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, прокомментировал информацию о том, что его «заключили» в одном из отелей в Турции из-за того, что он сломал детский бассейн.
30-летний мужчина объяснил, что он не был ни в каком «плену», а проблему с администрацией он скоро решит. По словам Затравкина, отец его неправильно понял и передал неверную информацию.
Позвонил Никасу Степановичу, он узнавал, как моё здоровье. Я сказал, что наверно придётся занимать денег, а он подумал, что у него. К нему же это не имело никакого отношения, — рассказал Лука Пятому каналу.
Пианист пояснил, что собирается взять в долг деньги у своих московских друзей, так как ему «нужно оплатить ремонт бассейна, который уже починили».
Как заверил Лука, проблема практически решена, так как он признал вину и готов возместить расходы на ремонт.
Если ты что-то повредил в отеле и компенсируешь — это нормально. Я всегда это оплачиваю, всегда ответственен: повредил — надо заплатить, — добавил Затравкин.
Сам Никас Сафронов до этого сообщил, что его сын находится «в заложниках» у турецкого отеля. Его якобы держат там из-за того, что весящий 250 кг мужчина прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра. Лука сильно ударился коленями, а бассейн после этого закрыли.
Как писал NEWS.ru, Никас Сафронов планирует купить новый замок.
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