Сын Сафронова посмеялся над похудевшим на сто килограммов Фадеевым

https://static.news.ru/photo/e834c822-bcef-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Лука Сафронов Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова заявил, что встревожен резким похудением продюсера Максима Фадеева. Музыкант за последнее время потерял сто килограммов и находится в отличной форме. Как считает Лука Затравкин, у Фадеева есть странная привычка избавляться от всего ненужного.

Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдёт, он начнёт разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом, — пошутил пианист.

Он также подчеркнул, что новость о похудении Фадеева расстроила его. Он намеревался поработать с продюсером, а теперь он похудел, и «магия размеров», по его словам, улетучилась. В случае их сотрудничества мог получится тандем «самого большого в мире музыканта» и «самого большого продюсера».

Затравкин предположил, что такое преображение Фадеева может быть связано с его возвратом к сольной карьере. Таким образом продюсер пытается вернуться на сцену в качестве исполнителя. Пианист добавил, что был бы не против получить в дар или приобрести одежду коллеги, которая теперь велика и не подходит ему по размерам. Он отметил, что всегда восхищался вкусом Фадеева и не прочь купить его вещи.

Я бы очень его просил, чтобы он мне хотя бы продал их, если они ему больше не требуются. Я надеюсь, он не собирается в ближайшее время полнеть, — пояснил Затравкин.

Он предложил Фадееву поделиться секретом похудения и пообещал включить его в собственную книгу «рецептов стройности и красоты», передаёт Пятый канал.

Ранее Фадеев поделился с подписчиками фото, на котором позирует, надев на себя одну штанину от брюк, которые после радикального похудения стали ему велики. Он рассказал, что каждое утро выпивает стакан воды на голодный желудок.

Как ранее писал NEWS.ru, необыкновенное преображение Фадеева впечатлило его коллегу Иосифа Пригожина. Муж певицы Валерии начал заниматься на беговой дорожке.