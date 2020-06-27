Фадеев сбросил 100 кг и поразил подписчиков внешним видом

https://static.news.ru/photo/ffd3f004-b865-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Российский продюсер Максим Фадеев похудел на 100 кг и сообщил об этом своим поклонникам. Он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию и рассказал о своих успехах.

Продюсер в подписи к снимку пожелал мира пользователям Сети. На фото радикально похудевший Фадеев запечатлён в шортах, которые теперь очевидно велики для него.

Всем мир! Это мои шорты. Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения! — написал продюсер в Instagram.

Подписчики Фадеева восхитились его внешним видом. Некоторые даже предположили, что поразительный результат был достигнут с помощью операции. Пользователи Сети не поскупились на комплименты в адрес продюсера. Они назвали изменения его внешности «потрясающими», «поразительными» и «восхитительными».

В апреле 2020 года Фадеев уже радовал подписчиков новостями о похудении. Тогда он тоже рассказывал, что сбросил значительный вес. Желающим похудеть продюсер посоветовал утром, днём и вечером выпивать по 600 миллилитров воды, которая «приятно обжигает горло».

Как ранее писал NEWS.ru, Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения. По его словам, последние пять лет он жил «в самом настоящем аду» и считал нормальным потребительское отношение к себе с их стороны.