Пригожин вдохновился примером Фадеева и решил худеть

https://static.news.ru/photo/a0ac934a-b8da-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Необыкновенное преображение продюсера Максима Фадеева, похудевшего на сто килограммов, впечатлило его коллегу Иосифа Пригожина. Муж певицы Валерии начал заниматься на беговой дорожке.

По словам Пригожина, в последнее время он сильно поправился и весит «почти сотку». Также он пожаловался, что у него «лицо — шарик» и надо срочно сбрасывать вес. Видео продюсера на беговой дорожке появилось в Stories Instagram Фадеева.

Макс, привет! Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку, давно не стоял — месяц, наверное, точно. Уже три километра прошёл, бежать пока не буду, чтобы коленки не повредить, — сказал Пригожин.

Он поблагодарил Фадеева за мотивацию.

Ранее Фадеев поделился с подписчиками фото, на котором позирует, надев на себя одну штанину от брюк, которые после радикального похудения стали для него велики. Он пообещал подписчикам рассказать о методе, по которому ему удалось сбросить вес.

Как писал NEWS.ru ранее, российский певец Николай Басков опубликовал в Сети две фотографии — до и после режима самоизоляции. «Золотой голос» страны сильно изменился. Недавно он рассказал телеведущему Ивану Урганту, что похудел на 16 килограммов.