Сын Плющенко поделился видео домашней тренировки

https://static.news.ru/photo/75a6bc36-945c-11ea-86d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: New year ice show `Swan lake` Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр выложил в соцсетях видео своей тренировки в режиме самоизоляции. На кадрах видно, как мальчик под руководством отца прыгает с грузами на руках и ногах.

Каждый день я занимаюсь спортом и тренируюсь с грузами на руках и ногах! Сейчас сложно, а на льду будет легче, — подписал Саша своё видео в Instagram.

Многочисленные поклонники восхитились мужеством и трудолюбием «будущего чемпиона».

Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По её словам, эти факты раздуты и «притянуты за уши» всякого рода «писаками», которые называют себя журналистами и живут по принципу «во имя славы любой ценой». По словам спортсменки, Саша в первую очередь ребёнок, у которого идёт становление личности. Его упорству и трудолюбию многим стоит поучиться, считает Навка.