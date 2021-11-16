Сын Михаила Ефремова расстался с телеведущей Марией Иваковой

Сын Михаила Ефремова Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой после трёх лет отношений. Об этом 35-летняя Ивакова написала в Instagram.

Телеведущая отметила , что подробности расставания никто из них комментировать не собирается.

Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих, — сообщила подписчикам Ивакова.

Телеведущая добавила, что они с актёром расстались «на хорошей ноте» и собираются дальше поддерживать друг друга и сохранять дружеские отношения. О романе пары стало известно в 2019 году, когда актёр и телеведущая вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Ранее артист Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию в центре Москвы, виновником которой стал его отец — актёр Михаил Ефремов. Аварию артист считает большим жизненным уроком для отца. Он допускает, что и сам мог бы оказаться в такой же ситуации, так как некогда злоупотреблял спиртным.