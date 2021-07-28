Сын Иннокентия Смоктуновского госпитализирован в Москве

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Сын знаменитого советского актёра Иннокентия Смоктуновского Филипп госпитализирован в Москве. Известно, что он оказался в одной из специализированных клиник, сообщает Telegram-канал «112».

В больницу 63-летнего артиста доставили на скорой. Подробности госпитализации сына исполнителя роли главного героя в комедии «Берегись автомобиля» неизвестны. Но, по данным Telegram-канала, Филипп Смоктуновский жаловался на спутанность сознания и отсутствие аппетита.

Филипп Смоктуновский пошёл было по стопам отца, но недоучился в Театральном училище имени Щукина. Он успел сняться в нескольких фильмах — эпизод «Маленьких трагедий», «Мёртвые души», «На исходе ночи», «Двое под одним зонтом».

СМИ сообщали, что из-за неудавшейся актёрской карьеры и душевных переживаний сын Смоктуновского стал злоупотреблять алкоголем. В последнее время он вёл затворнический образ жизни.

Ранее актёр Александр Балуев был экстренно госпитализирован в больницу в Коммунарке. По предварительным данным, у артиста диагностировано поражение обоих лёгких.