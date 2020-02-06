https://static.news.ru/photo/3fbfac68-48bc-11ea-87e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: isxakov/instagram

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram снимок, на котором его пасынок Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной, позирует вместе с легендой Голливуда Арнольдом Шварценеггером.

Исхаков в подписи к фото отметил, что плакат со знаменитым актёром и политиком висел у него в комнате, а сам он давно является фанатом «Терминатора» и даже подписан на его Instagram.

Супруг Гагариной рассказал, что встреча Андрея и 72-летнего Шварценеггера случайная и произошла в одном из кафе Лос-Анджелеса.

И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать, и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! — заявил Исхаков.

Как писал NEWS.ru, в прошлом году Шварценеггер принял 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг в американском штате Калифорния. Актёр назвал молодую шведку своей подругой и героем.