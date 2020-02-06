Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram снимок, на котором его пасынок Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной, позирует вместе с легендой Голливуда Арнольдом Шварценеггером.
Исхаков в подписи к фото отметил, что плакат со знаменитым актёром и политиком висел у него в комнате, а сам он давно является фанатом «Терминатора» и даже подписан на его Instagram.
Супруг Гагариной рассказал, что встреча Андрея и 72-летнего Шварценеггера случайная и произошла в одном из кафе Лос-Анджелеса.
И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать, и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! — заявил Исхаков.
Как писал NEWS.ru, в прошлом году Шварценеггер принял 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг в американском штате Калифорния. Актёр назвал молодую шведку своей подругой и героем.
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