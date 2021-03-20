Сын Децла сообщил о преследовании семьи неизвестным

https://static.news.ru/photo/5798ed68-8998-11eb-9a93-96000091f725_660.jpg Фото: russianrastamafia/vk.com

Сын почившего рэпера Децла Антоний сообщил, что некий мужчина по имени Виктор преследует его семью. По словам юноши, этот человек регулярно посещает «последнее пристанище» исполнителя.

Те, кто знают этого психопата лично. Поговорите с ним что ли. Проведите воспитательную беседу. Он предлагает людям две тысячи за фотографию с моей мамой. Преследует нас. Преследует меня. Написывает и названивает нашим друзьям. Рассказывает всякие небылицы и создаёт по 10–15 аккаунтов в сутки. Это ненормально, — высказался юноша в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис.

Тем не менее, как пишет Teleprogramma.pro, сам Виктор утверждает, что отлично знаком с семьёй почившего рэпера. Мужчина говорит, что был хорошим другом артиста и знает самого Антония. Подросток же просит вмешаться в сложившуюся ситуацию правоохранительные органы.

Напомним, что рэпер Децл скончался в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее NEWS.ru писал, что мама скончавшегося в феврале 2019 года рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл, Ирина Толмацкая рассказала, что его сын Тони живёт сейчас с матерью в квартире отца. Однако с бабушкой и дедушкой отношения у него сложные.

По её словам, их общение возобновилось лишь в августе 2020 года. До этого бабушка не знала, где находится её внук. В СМИ появлялась информация о том, что он с мамой Юлией Киселёвой переехал в Таиланд, но позже стало известно, что они жили на съёмной квартире в Москве.