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Сябитова встала на сторону отца Бритни Спирс в деле об опеке

08:28, 16 июля 2021
Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: syabitova/facebook.com
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Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс имеет право на опеку над дочерью. Она также встала на сторону мужчины в нашумевшем судебном разбирательстве, передаёт «Газета.Ru».

По мнению Сябитовой, родитель взял под контроль жизнь знаменитости вполне обоснованно, поскольку «в конце концов — это его ребёнок». Телеведущая напомнила, что исполнительница нарушала общественный порядок, наносила ущерб репутации семьи. В этом случае не важно, зарабатывает ли Спирс самостоятельно или нет.

Раз она (Бритни Спирс. — NEWS.ru) не может нести ответственность за свои действия, то это должен делать кто-то находящийся рядом, кто-то более старший, более ответственный, — добавила ведущая.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли Бритни одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет выйти замуж и родить детей, но опекуны запрещают ей это делать. Также Спирс не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Бритни Спирс является одной из самых популярных певиц современности. После двух первых альбомов (1999–2000) её признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин шоу-бизнеса. В мире реализовано свыше 200 млн экземпляров пластинок.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс на своей странице в Instagram призналась фанатам, что врала им на протяжении двух лет. Исполнительница отметила, что хочет раскрыть маленькую тайну, и подчеркнула, что все мечтают жить как в сказке, хотя её судьбу так охарактеризовать нельзя.

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