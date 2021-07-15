Сябитова встала на сторону отца Бритни Спирс в деле об опеке

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс имеет право на опеку над дочерью. Она также встала на сторону мужчины в нашумевшем судебном разбирательстве, передаёт «Газета.Ru».

По мнению Сябитовой, родитель взял под контроль жизнь знаменитости вполне обоснованно, поскольку «в конце концов — это его ребёнок». Телеведущая напомнила, что исполнительница нарушала общественный порядок, наносила ущерб репутации семьи. В этом случае не важно, зарабатывает ли Спирс самостоятельно или нет.

Раз она (Бритни Спирс. — NEWS.ru) не может нести ответственность за свои действия, то это должен делать кто-то находящийся рядом, кто-то более старший, более ответственный, — добавила ведущая.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли Бритни одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет выйти замуж и родить детей, но опекуны запрещают ей это делать. Также Спирс не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Бритни Спирс является одной из самых популярных певиц современности. После двух первых альбомов (1999–2000) её признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин шоу-бизнеса. В мире реализовано свыше 200 млн экземпляров пластинок.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс на своей странице в Instagram призналась фанатам, что врала им на протяжении двух лет. Исполнительница отметила, что хочет раскрыть маленькую тайну, и подчеркнула, что все мечтают жить как в сказке, хотя её судьбу так охарактеризовать нельзя.