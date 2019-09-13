https://static.news.ru/photo/8f62843c-d636-11e9-8b57-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна неустанно молится в храме, расположенном в подмосковном посёлке Крёкшино, где проживает актриса вместе со своей семьёй. Как рассказал священник местной церкви, о состоянии теледивы доподлинно ему неизвестно, однако её маму он стал встречать здесь всё чаще.

Наверно, что-то серьёзное. Её мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьёзно всё, — рассказал священник в интервью Пятому каналу .

13 сентября стало известно, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Согласно сообщениям СМИ, у актрисы начался отёк мозга на фоне онкологического заболевания.

Ранее News.ru писал, что муж актрисы фигурист Пётр Чернышёв решил приостановить гастроли из-за болезни Заворотнюк. Он на время покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила» и возвращается из Турции, где на данный момент находится труппа. Все последующие спектакли пройдут без его участия.