Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна неустанно молится в храме, расположенном в подмосковном посёлке Крёкшино, где проживает актриса вместе со своей семьёй. Как рассказал священник местной церкви, о состоянии теледивы доподлинно ему неизвестно, однако её маму он стал встречать здесь всё чаще.
Наверно, что-то серьёзное. Её мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьёзно всё, — рассказал священник в интервью Пятому каналу.
13 сентября стало известно, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Согласно сообщениям СМИ, у актрисы начался отёк мозга на фоне онкологического заболевания.
Ранее News.ru писал, что муж актрисы фигурист Пётр Чернышёв решил приостановить гастроли из-за болезни Заворотнюк. Он на время покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила» и возвращается из Турции, где на данный момент находится труппа. Все последующие спектакли пройдут без его участия.
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Священник рассказал о встрече с матерью Заворотнюк: «Постоянно молится»