https://static.news.ru/photo/bca03b3a-4722-11ea-a79d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Зейналова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Светлана Зейналова рассталась со своим гражданским мужем Дмитрием, от которого в 2018 году у неё родилась дочь Вероника. Теперь она мечтает найти человека, близкого ей по духу.

Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы не пытался меня переделывать. В моей жизни самое интересное — это я, — рассказала в программе «Модный приговор» Зейналова.

Светлана призналась, что с детства не любит чёрный цвет, предпочитает яркие индивидуальные наряды. Ведущие передачи Александр Васильев и Эвелина Хромченко помогли ей найти свой стиль и преобразиться.

Как писал NEWS.ru, у старшей дочери Светланы Зейналовой диагноз «аутизм». Телеведущая делает всё, чтобы разносторонне развивать девочку. Светлана Зейналова уверена: в детей нужно вкладывать как можно больше. 11-летняя дочь ведущей Александра, несмотря на диагноз, занимается музыкой, гимнастикой, регулярно занимается с логопедом и вместе с мамой выходила на подиум в качестве модели. Спорт в жизни дочери должен присутствовать обязательно, решила Зейналова. И поставила девочку на горные лыжи. Вместе с тренером Саша постигает азы спусков с вершин на лыжах. И мама, и дочь результатами довольны.