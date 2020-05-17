Светличная объяснила, почему её называют «иконой стиля»

https://static.news.ru/photo/dcc42af4-9860-11ea-83fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная отмечает свой 80-летний юбилея. Звезда рассказала, как ей удалось стать «иконой стиля».

Актриса идёт в ногу со временем. Она покупает то, что популярно, а потом дарит друзьям и знакомым.

У меня было четыре шубы. И я три шубы подарила, пусть другие женщины их носят и радуются. Я всегда покупаю шубы в пол. Потому что на женщине юбка должна быть короткой, а шуба длинной. Неслучайно же меня называют «иконой стиля», — отметила звезда.

Светличная подчеркнула, что всю жизнь носит каблуки, несмотря на больные колени. Она находится в постоянном движении и развитии, поэтому возраст только украшает её, пишет KP.RU.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Светлана Светличная обвинила сотрудников программы «Пусть говорят» в краже крупной суммы денег. Она сообщила, что месяц была на самоизоляции, никуда не выходила, а обнаружила пропажу после визита сотрудников программы, когда собралась пойти в магазин. По словам Светланы Светличной, у неё украли около 750 тысяч рублей.