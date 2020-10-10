Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь Тильду

Певица Светлана Лобода в своём Instagram продемонстрировала подписчикам свою младшую дочь Тильду. Ранее исполнительница тщательно скрывала лицо малышки.
На представленном кадре мать и дочь старательно позируют фотографу.
Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребёнку, — подписала снимок Лобода.
Подписчики певицы восторженно отреагировали на новый пост. Так, пользователи Сети отметили, что дочь выглядит столь же красиво, как и мама.
Ранее NEWS.ru писал, что Лобода изменила причёску на каре и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.
Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы.
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