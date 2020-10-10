Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь Тильду

https://static.news.ru/photo/a1ee8d2a-0bf6-11eb-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода в своём Instagram продемонстрировала подписчикам свою младшую дочь Тильду. Ранее исполнительница тщательно скрывала лицо малышки.

На представленном кадре мать и дочь старательно позируют фотографу.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребёнку, — подписала снимок Лобода.

Подписчики певицы восторженно отреагировали на новый пост. Так, пользователи Сети отметили, что дочь выглядит столь же красиво, как и мама.

Ранее NEWS.ru писал, что Лобода изменила причёску на каре и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.

Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы.