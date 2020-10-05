Сменившую причёску Лободу стали путать с женой Джигана

https://static.news.ru/photo/4ae4a54c-06be-11eb-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода изменила причёску на каре, и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.

Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы. О причинах такого решения она не рассказала, но выложила фотографию в новом образе в свой Instagram. На снимке она позирует в чёрном платье ассиметричного кроя и с массивной золотой цепью.

Время перемен. Нравится? — спросила у поклонников певица.

Фанаты оценили новую стрижку и цветущий вид звезды, но многие признались, что поначалу приняли Лободу за жену рэпера Джигана.

Подумала, Самойлова перекрасилась. Так похожи, — написала подписчица под ником angelina_bunina.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-участница группы «Мираж» певица Наталия Гулькина заявила, что раньше артисты были скромнее по сравнению со Светланой Лободой, которая поднялась на сцену в смелом наряде.