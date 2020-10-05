Сменившую причёску Лободу стали путать с женой Джигана

Певица Светлана Лобода изменила причёску на каре, и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.
Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы. О причинах такого решения она не рассказала, но выложила фотографию в новом образе в свой Instagram. На снимке она позирует в чёрном платье ассиметричного кроя и с массивной золотой цепью.
Время перемен. Нравится? — спросила у поклонников певица.
Фанаты оценили новую стрижку и цветущий вид звезды, но многие признались, что поначалу приняли Лободу за жену рэпера Джигана.
Подумала, Самойлова перекрасилась. Так похожи, — написала подписчица под ником angelina_bunina.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-участница группы «Мираж» певица Наталия Гулькина заявила, что раньше артисты были скромнее по сравнению со Светланой Лободой, которая поднялась на сцену в смелом наряде.
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