Позиционирующая себя как «светская львица» Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщил PR-директор фрик-дивы Николай Титов.
Ну да, есть такое, — цитирует Титова телеканал «360».
Какие-либо подробности о состоянии Яковлевой он раскрывать не стал.
Это не важно, когда это было. Это её образ жизни, — добавил он.
Впервые Света Яковлева заявила о себе в 2010 году. С тех пор она стала участвовать в телепроектах «Прямой эфир», «Минута славы» и «Давай поженимся!». Также она пыталась принять участие в реалити-шоу «Дом-2», но не прошла кастинг.
Она известна по своей нестандартной внешности, манере говорить, яркому макияжу и большому количеству дешёвых украшений.