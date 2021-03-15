Супруга Валерия Меладзе призналась, что ждёт третьего ребёнка

https://static.news.ru/photo/86f6d3ca-8571-11eb-bdaa-96000091f725_660.jpg Альбина Джанабаева Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждёт третьего ребёнка от своего супруга, певца Валерия Меладзе.

В ожидании, — написала Джанабаева.

Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём 41-летняя певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот. Одними из первых на известие отреагировали певица Зара, жена Александра Реввы Анжелика и жена Сергея Жукова Регина. Подписчики поздравили будущую многодетную маму, а некоторые спрогнозировали, что следующим ребёнком в этом звёздном семействе обязательно будет девочка.

Вместе с Меладзе Джанабаева в данный момент воспитывает двоих общих сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку. При этом у Меладзе есть ещё три дочери от предыдущего брака.

Как писал NEWS.ru, Валерий Меладзе опубликовал новое фото старшего сына от Альбины Джанабаевой. В этот день ему исполнилось 17 лет. Одной из первых комментарий под записью оставила и Джанабаева, отметившись лаконичной фразой: «Мои любимые». К словам она добавила три «сердечка». Поклонники музыканта также осыпали юношу комплиментами.