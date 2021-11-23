Суд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Лозы

Мосгорсуд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску певца Юрия Лозы, сообщили в пресс-службе суда, передаёт ТАСС. Лоза требует запретить трансляцию одной из его композиций на шоу «Голос», которое проходит на канале. Ранее музыкант отказался от компенсации морального вреда, который он оценил в миллион рублей, однако оставил в силе остальные требования.

Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части — отказать, — сказали в пресс-службе суда.

Сам музыкант заявил «Ридусу», что Первый канал, вероятно, обжалует решение суда. Однако он признался, что не беспокоится о данном деле.

Я сегодня связался с адвокатом, он говорит: «Мы тебя официально не тревожим, потому что Первый наверняка всё это будет опротестовывать». Пока это промежуточный результат. Я и не лезу в это дело — понятия не имею, что там такое, о каких деньгах идёт речь, в каком состоянии дело, — подытожил певец.

Ранее сообщалось, что юристы Юрия Лозы отказались от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». При этом суд продолжил разбирательства. Помимо компенсации морального вреда в размере 1 миллиона, Лоза потребовал удалить переделанную композицию из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28 500 рублей за оплату госпошлины и 44 800 рублей, потраченные на услуги нотариуса, а также выплатить 4 млн рублей за нарушение авторских прав. Причиной иска певец назвал «неприемлемую для создателя версию оригинала» его песни.