Суд увеличил футболисту Тарасову размер алиментов на ребёнка

https://static.news.ru/photo/e4fd8436-b4bc-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен платить бывшей супруге Оксане.

По словам адвоката девушки Сергея Жорина, встречный иск был удовлетворён частично. Футболист обязан платить 1/4 от всех его видов доходов, плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Так, если Тарасов зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен отдавать на содержание ребёнка 2,5 млн рублей, плюс более 100 тысяч рублей. Эта сумма выше того, что Тарасов платил до обращения в суд, заявил адвокат ТАСС.

Он подчеркнул, что Оксана Тарасова «очень довольна» решением суда. Оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» платил на ребёнка 350 тысяч рублей в месяц по другому решению суда. Спортсмен просил суд снизить размер алиментов до 50 тысяч.

Он хотел это сделать в период межсезонья, когда он нигде не играл, но из-за пандемии судебное заседание затянулось, и сегодня было вынесено решение, — отметил Жорин.

В октябре 2019 году «Локомотив» признал задолженность Тарасова перед его экс-супругой и заявил о готовности вычесть долг из зарплаты футболиста. В 2018 году судебные приставы в рамках исполнительного производства по долгу спортсмена арестовали два дорогостоящих автомобиля. За шесть лет футболист был должен бывшей жене на ребёнка около 7,5 млн рублей. Он погасил этот долг.

Оксана и Дмитрий Тарасовы оформили свои отношения в 2008 году. В 2011 году пара развелась, после этого футболист связал себя узами брака с телеведущей Ольгой Бузовой. В декабре 2016 года был оформлен развод. Третья жена футболиста — модель Анастасия Костенко.

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