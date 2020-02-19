https://static.news.ru/photo/e2e3dc6c-5347-11ea-a606-fa163e074e61_660.jpg Екатерина и Александр Стриженовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр и Екатерина Стриженовы отказались от премии «Пара года». Свою награду они решили передать актрисе Анастасии Заворотнюк, страдающей тяжёлым онкологическим заболеванием, и её супругу Петру Чернышёву.

Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Заворотнюк и Чернышёву, — написала телеведущая в Instagram.

В свою очередь продюсер напомнил, что Заворотнюк и Чернышёв в прошлом году вручили им подобную награду. Они призвали поддержать звёздную пару и направить им свою любовь и поддержку.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки. Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы.