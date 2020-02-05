https://static.news.ru/photo/81e4b702-483d-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки.

Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы. По их мнению, нельзя так долго держать в секрете информацию о Заворотнюк. Они желают актрисе скорейшего выздоровления и просят рассказать о её успехах в борьбе против страшного диагноза.

Очень тяжело, когда твой кумир болен, а ты не можешь ничем ему помочь, — пишет один из комментаторов.

Последний пост на страничке «Поддержка Анастасии Заворотнюк» был опубликован 31 декабря 2019 года.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.