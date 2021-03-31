Стриженова расплакалась в ответ на обращение ведущего Первого канала

https://static.news.ru/photo/e4a7afb2-925a-11eb-9975-96000091f725_660.jpg Екатерина Стриженова Фото: instagram.com/strizhenovae

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова, сломавшая руку после падения на съёмках, не смогла сдержать слёз после обращения к ней в прямом эфире соведущего программы «Время покажет» Артёма Шейнина. Она призналась, что её растрогало отношение коллеги, который поддержал её в трудный период.

Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим, — сообщил телеведущий в эфире.

Стриженова разместила фрагмент передачи в своём аккаунте в Instagram и поблагодарила Шейнина за слова сочувствия.

Артём, привет получила, утираю слёзы, спасибо, — написала ведущая.

53-летняя Екатерина Стриженова упала во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале, когда эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией. Ведущая около суток не выходила на связь из больницы.30 марта она выложила в соцсетях ролик из больничной палаты. Выяснилось, что телезвезда споткнулась на съёмках и получила перелом руки. Врачи провели операцию и установили пластину, которая будет способствовать восстановлению функций конечности.

Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Многие пообещали, что будут молиться за ей здоровье. Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал Стриженову за аспекты её профессии. В частности, юзеры припомнили ей, что в одной из передач телеведущая насмехалась над президентом США Джо Байденом, который оступился, поднимаясь по трапу самолёта, писал NEWS.ru.