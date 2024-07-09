«Страсти» озвучили сумму, которую Кадышева потратила на пластику лица «Страсти»: Кадышева могла потратить более 1 млн рублей на подтяжку лица

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Надежда Кадышева

Пластический хирург Вячеслав Балкизов предположил, что 65-летняя певица Надежда Кадышева могла сделать подтяжку лица стоимостью до миллиона рублей, пишет издание «Страсти». По словам медика, артистка также могла прибегнуть к подтяжке век и использовать филлеры. По данным Балкизова, после косметических процедур лицо Кадышевой приобрело четкие контуры. Общая стоимость пластических операций певицы может составить более 1 млн рублей, отметил врач.

С высокой долей вероятности можно сказать, что были выполнены подтяжка лица и блефаропластика. Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало. Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей. У Надежды хорошо очерченный овал лица, четкие контуры. Скорее всего, выполнялись такие процедуры как лифтинг, контурная пластика, филлеры (инъекционные кожные наполнители. — NEWS.ru), — сообщил Балкизов в интервью.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что за спиной Кадышевой стоит мощный, но не раскрученный продюсер Александр Костюк, который делает все, чтобы Кадышева «не потерялась». По словам эксперта, Костюк всю жизнь предан одной артистке и имеет хорошую «продюсерскую жилку».Бабичев отметил, что «как только свежесть уходит, приглашений становится меньше, он в очередной раз что-то придумывает». Он также отметил, что главным достижением певицы Надежды Кадышевой является превращение народной музыки в «формат». По его словам, творчество Кадышевой, несмотря на обособленное место в шоу-бизнесе, не выбивалось на фоне Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова или Кристины Орбакайте.