https://static.news.ru/photo/c0eebede-4f27-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы. В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно. Её нелепые движения, в частности попытки закинуть ногу за голову, породили мнение о том, что артистка была пьяна.

Кошмар... у нас на эстраде что за конвульсии. То ползают, то скачут, то шпагатами соревнуются, а зритель почему за припадки деньги платит? — возмутился один из юзеров.

На видеозаписи видно, что певица танцует в ультракоротком платье на высоких каблуках, при этом она странно раскачивается из стороны в сторону. В какой-то момент Лобода резко тянет ногу к голове и едва не падает.

Пользователи предположили, что певица вышла на сцену нетрезвой, а некоторые заподозрили её в употреблении запрещённых препаратов.

Мать, да ты пьяна, иди домой! — заключил другой пользователь.

Нашлись и те, кто сравнил выступление Лободы с выходкой Димы Билана, который выступил пьяным в Самаре. Тогда вокруг артиста разразился настоящий скандал. Позже ему пришлось принести официальные извинения и снова выступить в Самаре, правда, уже бесплатно.

Ранее NEWS.ru писал, что Билан, комментируя своё скандальное выступление в Самаре, обвинил в случившемся алкоголь и тех, кто сделал нарезки из его концерта.