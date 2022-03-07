«Страна.ua»: сына и внука Ротару задержали на границе с Молдавией

На Украине задержаны девять человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. В их числе сын и внук известной певицы Софии Ротару, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Инцидент произошёл 7 марта. Восемь украинцев призывного возраста и проводник — гражданин Молдавии — были задержаны у города Могилёв-Подольский в Винницкой области. В соседнюю страну они пытались попасть на лодке.

В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару, — говорится в сообщении.

Ранее жена поэта Ильи Резника Ирина заявила, что Ротару желает победы «националистам и бойцам ВСУ». По её мнению, певица спонсировала боевиков, зарабатывая на гастролях в России.