Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивила публику новым молодёжным образом. Недавно она начала активно выступать и произвела фурор концертной программой «Ирония весны».
Степаненко появилась на сцене в рваных джинсах, косухе и кепке. Похудевшая и помолодевшая артистка шутила о болезненном расставании с Петросяном. В юмористке трудно узнать 66-летнюю пенсионерку,
Весь вечер Степаненко сыпала остротами на тему семейной жизни, развода и раздела имущества. Зрители были в восторге от нового образа юмористки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что артистка Елена Степаненко впервые после развода с шоуменом Евгением Петросяном пошутила о своём семейном положении. На эту тему она высказалась во время своего концерта «Ирония весны».
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