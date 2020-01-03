https://static.news.ru/photo/7ac8dc56-2fc3-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах, хотя он и предлагал ей такую возможность. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина.

Правда, она отметила, что знает о ситуации со слов самого юмориста.

Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в «Петросян-шоу», приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается, — рассказала Невежина в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Впрочем, как оказалось, Степаненко после громкого развода вообще предпочла «отойти от дел». По словам концертного директора Кирилла Пуртова, она не заинтересована даже в сольных выступлениях.

По его словам, он предлагал ей сделать маршрут с концертами по Сибири, но получил отказ.

Мои коллеги также с ней вели переговоры о гастролях — без результата, — посетовал Пуртов.

Для поддержания творческой формы, как оказалось, артистке достаточно десятка концертов в год. Помимо этого её время от времени приглашают на телесъёмки. В то же время у Петросяна гастрольный график расписан на год вперёд, и он сходить со сцены не собирается.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь шоумена Викторина приняла сторону его бывшей супруги и отказывается общаться с отцом. Во время недавнего визита в Москву из США, где она проживает, дочь Петросяна остановилась у Степаненко, с которой у неё сложились тёплые отношения.