Стас Пьеха: «Когда умирал, я попросил послушать сына»

https://static.news.ru/photo/9b1d8b92-f9a2-11ea-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Стас Пьеха признался, что с 19 до 30 лет не употреблял наркотики, а после сорвался. По его словам, он чуть не умер из-за передозировки.

Произошло это шесть лет назад. Артист активно работал. В какой-то момент его опять потянуло к запрещённым веществам.

Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днём я поехал работать в Нижний Новгород. В самолёте уже начал отключаться. На ногах перенёс инфаркт. Мне было 34-35. Очень стрёмно, страшно, — признался музыкант в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Мануччи».

В этот момент Пьеха вспомнил о сыне, который живёт с бывшей супругой.

Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца, — отметил певец.

После этого Пьеха решил жить ради наследника. Недавно музыкант отметил 40-летний юбилей.

Исполнитель был женат на модели Наталии Горчаковой. В 2014 году у них родился сын. Мальчика назвали Петром. Сейчас звёздная пара живёт раздельно.

Как ранее писал NEWS.ru, Пьеха опроверг слухи, что его мама Илона Броневицкая занималась только своей карьерой и не уделяла внимания сыну. В результате якобы такого отношения, став взрослым, Стас начал принимать запрещённые препараты.