https://static.news.ru/photo/59bacb52-ce55-11e9-965b-fa163e074e61_660.jpg Стас Барецкий Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Создатели фильма «Брат-3» объявили о продаже ролей в киноленте.

За главную роль придётся заплатить пять миллионов рублей, за роль второго плана — два с половиной миллиона, а эпизод обойдётся в 500 тысяч. Юрист Олег Сухов уже купил роль. Однако сумма сделки пока неизвестна.

Начало съёмок запланировано на 1 октября 2019 года. А его премьера намечена на 1 марта 2020 года. В фильме уже согласились сняться Диана Шурыгина, Владимир Пермяков, Бари Алибасов, Антонина Рябкина и другие, говорится на официальном сайте проекта.

Ранее News.ru сообщал, что российский режиссёр Сергей Бодров-старший негативно отозвался о производстве третьей части фильма «Брат». Идею продолжения культовой картины он назвал «странной».