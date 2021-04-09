«Старикам в России не место»: Садальский раскритиковал размер пенсий

https://static.news.ru/photo/279928b0-9a93-11eb-9ab0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжести старости в России.

Он отметил, что часто ездит по стране, и чем дальше от Москвы, «тем суровее старость». По его словам, размер пенсионных выплат даёт понять, что «старикам в России не место».

При этом артист заявил о схожести стариков с детьми — они, по его словам, бывают капризными, неопрятными, забывчивыми и невразумительными.

Только в детях всё это умиляет, а в стариках раздражает, — написал Садальский в своём Instagram.

Актёр добавил, что в России всё же есть места, где пенсионеров почитают и уважают — «это Кавказ».

Как писал NEWS.ru, ранее Садальский уличил Иосифа Пригожина во лжи насчёт недвижимости в Швейцарии. Актёр опубликовал в Instagram часть интервью продюсера, в котором тот нахваливает Моргенштерна, Валерию, Киркорова и жалуется, что дела у звёзд идут не так гладко. Вот, например, у него самого не выплачен кредит на дом в Швейцарии.