Стало известно, зачем на самом деле Милохин прилетал в Москву StarHit: Милохин прилетал в Москву, чтобы заработать и встретиться с девушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин прилетал в Москву на несколько дней, чтобы встретиться с девушкой, сообщает StarHit. Как отмечается, билеты в Москву и обратно ему оплатили рекламодатели.

Билет, в том числе обратный, ему оплатили рекламодатели, а главной целью приезда было свидание с девушкой. Чем завершилась встреча, Даня пока умалчивает, — говорится в публикации.

Блогер и тиктокер Даня Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября после года отсутствия. До этого 21-летний тиктокер говорил, что не сможет вернуться на родину, несмотря на плачевное положение за рубежом, где он лишился заработка.

Ряд публичных персон высказались за то, чтобы он был призван в армию в грядущую призывную кампанию. Среди них глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

Отмечалось, что Милохин состоит на воинском учете с 2018 года в Краснодарском крае, а в его личном деле не нашлось никаких оснований для отсрочки. Вскоре блогер покинул Россию.

По поводу СВО Милохин никогда публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.