Стало известно, за какой гонорар Ветлицкая готова выступить в России SHOT: Наталья Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Ветлицкая

Певица Наталья Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, завершившая карьеру артистка продолжает выступать на частных мероприятиях.

Как стало известно каналу, экс-солистка группы «Мираж» за выступление на корпоративе просит гонорар от €45 тысяч, ради этого она готова прилететь, в том числе в Москву. По информации канала, менеджеры певицы оценивают статус компании, прежде чем дать согласие.

Отмечается, что Ветлицкая переехала в Испанию еще в 2012 году, тогда она объяснила это тем, что ее дочке необходимо жить в солнечной стране по медицинским показаниям. В России, по данным канала, у артистки осталась квартира в Москве площадью почти 200 квадратных метров и компания Spider, которая занимается продажей недвижимости.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готов дать часовой концерт в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей). Кроме гонорара комик требует оплатить два авиабилета экономкласса и два — бизнес-класса.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что певец Филипп Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости.