https://static.news.ru/photo/38803314-c568-11e9-b70b-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джексон Фото: Henrik Hildebrandt/colourpress.c/Global Look Press

Певец Майкл Джексон за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом рассказала бывший агент музыканта Рэймон Бэйн.

Как сообщает Independent , завещание было составлено в 2006 году. По её словам, именно его должны были огласить после смерти поп-короля, однако был обнародован документ 2002 года.

Бэйн утверждает, что в тайном завещании Джексон рассказал, как необходимо сохранить его наследство, однако никто не знает, где хранится этот документ.

По действующему завещанию 40% состояния музыканта получила его мать, такую же долю поделили между его тремя детьми, 20% наследства были направлены в благотворительные фонды.

News.ru ранее писал, что детский музей Индианаполиса убрал из экспозиции вещи, которые принадлежали Майклу Джексону. Поводом стал фильм «Покидая Неверленд», рассказывающий о детях, которых якобы растлил певец.