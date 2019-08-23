Певец Майкл Джексон за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом рассказала бывший агент музыканта Рэймон Бэйн.
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Бэйн утверждает, что в тайном завещании Джексон рассказал, как необходимо сохранить его наследство, однако никто не знает, где хранится этот документ.
По действующему завещанию 40% состояния музыканта получила его мать, такую же долю поделили между его тремя детьми, 20% наследства были направлены в благотворительные фонды.
News.ru ранее писал, что детский музей Индианаполиса убрал из экспозиции вещи, которые принадлежали Майклу Джексону. Поводом стал фильм «Покидая Неверленд», рассказывающий о детях, которых якобы растлил певец.