Стало известно, кто заменит Бузову на «Доме-2»

Новой ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю» может стать бывшая участница шоу Рима Пенджиева. В ближайшие дни девушка будет проходить стажировку на место ведущей.
Пенджиева приехала на проект из Киева. Пока ещё до конца неясно, в какой роли девушка останется на телепроекте. Но фанаты уверены, что она сможет вести передачу,
Ольга Бузова отказалась работать на телеканале «Ю». После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. Ей будут платить миллион рублей в месяц, больше неё никто из участников шоу получать не будет.
Быть ведущей «Дома-2» захотела было Виктория Боня. Но Бородина не захотела вести с ней шоу. Её даже не устроило предложение, что вести программу они будут в разные дни и не будут при этом пересекаться. В итоге Боня уехала к себе в Монако.
Как сообщалось ранее, перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием и только одной Бородиной в роли ведущей. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта.