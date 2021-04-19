Стало известно, кто заменит Бузову на «Доме-2»

https://static.news.ru/photo/2a83aa44-a19d-11eb-9c52-96000091f725_660.jpg Фото: olgabuzova/vk.com

Новой ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю» может стать бывшая участница шоу Рима Пенджиева. В ближайшие дни девушка будет проходить стажировку на место ведущей.

Пенджиева приехала на проект из Киева. Пока ещё до конца неясно, в какой роли девушка останется на телепроекте. Но фанаты уверены, что она сможет вести передачу, сообщает KP.RU. Если Пенджиева не устроит руководство, она в любом случает останется на главной телестройке страны в качестве участницы.

Ольга Бузова отказалась работать на телеканале «Ю». После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. Ей будут платить миллион рублей в месяц, больше неё никто из участников шоу получать не будет.

Быть ведущей «Дома-2» захотела было Виктория Боня. Но Бородина не захотела вести с ней шоу. Её даже не устроило предложение, что вести программу они будут в разные дни и не будут при этом пересекаться. В итоге Боня уехала к себе в Монако.

Как сообщалось ранее, перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием и только одной Бородиной в роли ведущей. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта.