Стало известно, как сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца

https://static.news.ru/photo/d619fae4-4337-11eb-b601-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сын Ильи Авербуха Мартин поздравил отца с радостным событием в Instagram. Судя по комментарию, подросток рад за папу и желает ему счастья.

Реакция сына спортсмена на его свадьбу с «папиной дочкой» Арзамасовой всегда интересовала поклонников. Тем более, что фигурист и актриса поженились тайком, не оповестив даже родственников. Только после церемонии бракосочетания пара опубликовала свадебные фото.

Папа, я рад за тебя и за нас! Счастья, — написал в комментариях Мартин.

Фигурист незамедлительно ответил сыну: «Спасибо, сынок, мы все вместе!». К нему присоединилась и молодая супруга: «Спасибо, Мартин!».

Тёплые пожелания Авербуху и Арзамасовой оставили многие коллеги, актёры, растроганные торжественным событием фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллеги Ильи Авербуха по шоу «Ледниковый период» отреагировали на новость о бракосочетании фигуриста и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала в соцсетях видео из ЗАГСа.