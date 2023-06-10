Стало известно, где живет уехавшая из России Вера Брежнева Лайма Вайкуле: Вера Брежнева живет в Латвии

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, что уехавшая из России после начала специальной военной операции Вера Брежнева проживает в Риге, передает РИА Новости. Артистка добавила, что российская певица будет выступать на ее фестивале. Исполнительница публично осудила решение российских властей и покинула страну.

Вера в Риге. Она живет недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале, — сказала Вайкуле.

Брежнева работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину, а также давала концерты в Европе на русском языке.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что уехавшие за границу из России после начала СВО артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты с маленьким количеством зрителей. Он отметил, что западная аудитория не сравнится с той, которая была у российских звезд в родной стране.

После 24 февраля 2022 года многие популярные артисты покинули Россию, выступив против спецоперации. Так, Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переехал в Литву. Он проводит благотворительные концерты и собирает средства в поддержку украинского народа. 1 июня Кузьминский суд Москвы оштрафовал артиста по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).