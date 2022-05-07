Стали известны неожиданные подробности о торговой марке Пугачёвой

Алла Пугачёва / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова рассказала подробности о торговой марке певицы. По её словам, это не вновь созданный бренд, как пишут СМИ, а давняя марка под названием «Примадонна», сообщает Пятый канал.

Сейчас артистка продлила его, однако, никаких товаров под этой маркой не выпускается. Сам бренд нужен Пугачёвой для того, чтобы не пострадала репутация звезды.

Чтобы туалет не назвали Примадонной. Просто, чтобы было. Пока ничего [не производится], а так... Кто его знает? — сказала Чупракова.

Слухи о том, что под своей торговой маркой певица будет выпускать оружие, связаны с тем, что по условиям регистрации логотип бренда можно нанести на любую категорию товаров.

Конечно, конечно. Ядерное! Обязательно! Оружие, да, — сыронизировала на эту тему директор артистки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица Алла Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней будут производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы.