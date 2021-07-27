Стали известны неожиданные подробности о молодом муже Марины Федункив

Поклонники Марины Федункив узнали неожиданные подробности о её молодом итальянском муже. Актриса только два дня как замужем за предпринимателем Стефано Маджи, который на 12 лет её моложе, а в Сети уже появились провокационные снимки якобы из жизни итальянца, пишет LIFE.

На кадрах якобы тот самый Стефано позирует в обществе бородатого мужчины в очках и ведёт себя с ним очень нежно. На одном из фото якобы итальянский муж звезды «Реальных пацанов» даже целует бородача в щёчку. На третьем снимке это, уверяет автор, всё тот же бизнесмен, покоривший русскую актрису, и он плещется всё с тем же мужичком в бассейне.

Снимки зародили у поклонников нехорошие подозрения насчёт Стефано. Кто-то сразу уверился, что итальянец — не большой любитель женщин. «Так может он за две команды играет», «Он просто с отцом в бассейне, что такого», «Жаль, а я искренне радовалась за неё», пишут в комментариях к интересным снимкам пользователи.

Фанаты ещё и потому переживают за любимую комедийную актрису, что ей не повезло с предыдущим браком. Федункив 13 лет прожила в настоящем кошмаре: предыдущий муж оказался наркоманом, который бил её и издевался над ней.

Ранее сообщалось, что в конце лета Федункив и Маджи устроят пышную свадьбу. Известно, что 37-летний предприниматель родом из Италии, но последние несколько лет живёт и работает в России.