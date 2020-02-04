https://static.news.ru/photo/8320007e-4732-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ru

Первый канал представит новый сезон песенного конкурса «Голос. Дети» 14 февраля.

В команду наставников в этот раз войдут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Ведущие — Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Стартует новый сезон вокального проекта «Голос. Дети», в котором примут участие более сотни юных исполнителей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы телеканала.

Отмечается, что организаторы отобрали для очного отбора около 800 конкурсантов и к «слепым прослушиваниям» были допущены 110 юных вокалистов.

Как писал NEWS.ru, продюсеры реалити-шоу «Голос» рассказали, как теперь будут подсчитываться голоса при выборе победителей в конкурсе. Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители.