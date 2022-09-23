Стало известно, кто заменит Полину Гагарину на шоу «Голос. Дети» Певица МакSим заменит Полину Гагарину на шоу «Голос. Дети»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Пресс-служба Первого канала раскрыла NEWS.ru состав жюри шоу «Голос. Дети» в новом сезоне: рэпер Василий Вакуленко (Баста), Егор Крид и певица МакSим. Последняя заменит Полину Гагарину, а не Светлану Лободу, как сообщали до этого СМИ.

При чем тут Лобода? Ее давно нет [в «Голосе»]. МакSим заменила Полину Гагарину. Мы обо всем сообщим позже, ближе к премьере шоу, — сказали в пресс-службе.

Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия в шоу «Голос. Дети» Крида и Лободы. Первого он назвал слишком молодым, чтобы находиться в проекте в качестве наставника. По мнению Нагиева, Криду еще самому есть чему поучиться. Лободу же он счел, наоборот, слишком старой для проекта.

Певица же назвала себя «артисткой № 1» в России, которую она покинула после начала военной операции. Лобода считает себя самой успешной не только в России, но и на Украине. В Россию она приезжать не собирается, отказалась от всех праздничных мероприятий и вечеринок.