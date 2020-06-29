«Совесть есть?»: Волочкова ответила Никитину на критику её визита в Дивеево

https://static.news.ru/photo/2d73bc10-ba0f-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на высказывание нижегородского губернатора Глеба Никитина, упрекнувшего звезду за визит в закрытое на карантин село Дивеево. По мнению экс-примы Большого театра, она ехала в святые места с целью помолиться, поскольку, несмотря на пандемию, службы в храмах по-прежнему идут.

А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? — написала она на своей странице в Instagram.

Она также поинтересовалась, будут ли штрафовать всех паломников, находившихся на службе, или только её как известную личность. По её мнению, очередной политик решил «попиариться» на её имени.

Ранее стало известно, что Волочкова тайно приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в селе Дивеево в Нижегородской области. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни. О визите звезды узнал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям карантинного режима будут выписаны штрафы.

Комментируя приезд Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться», писал NEWS.ru.