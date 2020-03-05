https://static.news.ru/photo/d64999c6-5ef3-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что группа Little Big, которой выпала честь представить Россию в этом году на Евровидении, имеет все шансы на победу.

По его словам, у группы есть европейский успех. Однако у них много хейторов, которые обвиняют музыкантов в неуместном стёбе, использовании порнографии в клипах и т.д.

Нет, это не дешёвка, это не стёб, это новое молодежное направление в музыке, когда так много сказано, когда так много сделано нужно что-то новое. Нужно удивлять. Эксцентрика. Жанр музыкальной эксцентрики прекрасно котируется на Евровидении. Вспомним израильтянку Нетту, которая кудахтала, как курица. Какой успех! Безоговорочное первое место. Нужны новые образы. Нужны новые герои, — отметил Соседов в интервью NEWS.ru.

Звёздный критик высоко оценил танцевальные движения, которые были в песне Skibidi. Сейчас ребята могут опять удивить европейцев новыми танцами. При этом они могут перегнуть палку, как клипе Big Dig.

Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.

В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.