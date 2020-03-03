https://static.news.ru/photo/cd6f34ce-5d30-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg LITTLE BIG Фото: LITTLE BIG/vk.com

Продюсер Яна Рудковская уверена, что группа Little Big, которая представляет Россию на Евровидении, может стать фаворитом конкурса.

Она отметила, что российский коллектив слушают по всему миру, и на смотр в Нидерландах они поедут на пике своей популярности. Продюсер выразила уверенность, что группа войдёт в тройку победителей конкурса.

Я уверена, что Little Big поедут туда уже фаворитами, — передаёт ТАСС её слова.

В своих рассуждениях Рудковская сравнила коллектив с группой «Тату», представлявшей РФ на Евровидении в 2003 году. Она рассказала, что, когда пересматривала одно из выступлений Little Big, была поражена тем, что через 10 секунд после начала их сета «все люди стояли и танцевали».

Этот год — как раз их год. Абсолютно правильный выбор Первого канала, один из лучших за всю историю — наравне с «Тату» в 2003 году, когда они были очень модными, — заявила Рудковская.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отправить на Евровидение группу Little Big — это самое грамотное и правильное решение. Музыкальный коллектив является современной командой, которой под силу вернуть проведение конкурса в Россию. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился продюсер Виктор Дробыш.