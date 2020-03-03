https://static.news.ru/photo/0f877456-5d28-11ea-8e35-fa163e074e61_660.jpg Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Отправить на Евровидение группу Little Big — это самое грамотное и правильное решение. Музыкальный коллектив является современной командой, которой под силу вернуть проведение конкурса в Россию. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился продюсер Виктор Дробыш.

По его словам, Little Big может позволить себе всё что угодно. И коллектив на конкурсе творчески покажет себя. Дробыш уверен, что Илья Прусикин и его группа придумают для Евровидения что-то такое, что «будет вертеться в ушах европейского слушателя целый год».

Поэтому у них есть все шансы. Не знаю, как насчёт победить, это не самое важное, но у них есть все шансы «разорвать» зал. Они правда крутые, они весёлые, а это, наверное, самое важное для субботнего вечера, — цитирует продюсера радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, российские звёзды оценили выбор исполнителя для музыкального конкурса «Евровидение», на котором РФ будет представлять группа Little Big. Большинство медийных личностей положительно отнеслись к этому решению. Одним из немногих недовольных оказался Юрий Лоза.