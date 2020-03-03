https://static.news.ru/photo/dd905304-5d19-11ea-8dcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/vk.com

Российские звёзды оценили выбор исполнителя для музыкального конкурса «Евровидение», на котором РФ будет представлять группа Little Big. Большинство медийных личностей положительно отнеслись к этому решению. Одним из немногих недовольных оказался Юрий Лоза.

Относительно поездки Little Big на Евровидение высказался радиоведущий Антон Комолов. Он заявил, что музыканты впишутся в программу конкурса, который зачастую представляет собой «парад фриков». Комолов подчеркнул, что употребляет данную формулировку «в хорошем смысле».

Также выбор России оценил певец Филипп Киркоров. По словам исполнителя, он является поклонником Little Big. Киркоров назвал группу «свежей» и сказал, что они играют «модную» музыку.

Кроме того, в симпатиях к команде из Санкт-Петербурга признался музыкант Пётр Налич, сказав, что Little Big — «талантливые и остроумные люди».

Недоволен выбором страны остался Юрий Лоза. Он заявил следующее: Little Big нельзя назвать русской группой, ведь музыканты работают «на чужую культуру».

Почему же группа русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья? Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть? — цитирует автора песни «Плот» РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, группа Little Big, которой выпала честь представить Россию в этом году на Евровидении, поедет на международный конкурс с весёлым треком «с бразильским оттенком».