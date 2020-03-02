https://static.news.ru/photo/d551af2e-5cb7-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Группа Little Big, которой выпала честь представить Россию в этом году на Евровидении, поедет на международный конкурс с весёлым треком «с бразильским оттенком».

Трек будет новый. Он весёлый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, — отметил лидер музыкального коллектива Илья Прусикин.

По его словам, группа не будет изменять себе, поэтому композиция будет зажигательной, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, назначен крайний срок оглашения участников международного песенного конкурса «Евровидение». Каждая страна должна объявить своего представителя до 9 марта.