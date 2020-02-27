https://static.news.ru/photo/4f7a274e-596c-11ea-b93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovisiononline/facebook.com

Назначен крайний срок оглашения участников международного песенного конкурса «Евровидение». Каждая страна должна объявить своего представителя до 9 марта.

О сроке сообщила пресс-служба мероприятия, передаёт РИА Новости. В опубликованном расписании национальных отборов и объявлений участников Россия на данный момент не указана.

Понедельник, 9 марта, — дедлайн представления исполнителя и песни, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию о своём участии в Евровидении. По его словам, никаких сообщений о том, что именно он будет представлять Россию на песенном конкурсе, он не получал.