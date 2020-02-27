Назначен крайний срок оглашения участников международного песенного конкурса «Евровидение». Каждая страна должна объявить своего представителя до 9 марта.
О сроке сообщила пресс-служба мероприятия,
Понедельник, 9 марта, — дедлайн представления исполнителя и песни, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию о своём участии в Евровидении. По его словам, никаких сообщений о том, что именно он будет представлять Россию на песенном конкурсе, он не получал.
Добавьте наши новости в избранные источники