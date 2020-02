Фото: eurovisiononline/facebook.com

Американская группа Postmodern Jukebox показала эволюцию популярной музыки в США на примере вступительной песни из сериала «Друзья».

Композицию I’ll Be There For You представили в разных жанрах: от джаза 1920-х и бопа 1940-х до диско 1970-х и рока 1990-х. Ближе к концу ролика к Postmodern Jukebox присоединяются...